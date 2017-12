Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre un giovane di ventuno anni, Davide Niglio, è morto a Savigliano, nel Cuneese, in un incidente stradale. Il giovane, studente di Medicina, si è ribaltato con la sua auto, una Ford Fiesta, alla curva della Morina sulla strada provinciale 662 ed è finito fuori strada in una scarpata. Con ogni probabilità il ragazzo stava rientrando quando ha perso il controllo dell’auto, forse per colpa dell’asfalto ghiacciato o per un colpo di sonno. L’incidente è avvenuto poco lontano dalla casa della vittima, che era di Savigliano. Per estrarre il corpo dalle lamiere – Davide Niglio è rimasto schiacciato all’interno del veicolo ed è morto sul colpo – è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso del giovane.

Il dolore degli amici: “Andarsene così presto non è giusto” – Oggi nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve a Savigliano si sono svolti i funerali della giovane vittima. Descritto come uno studente modello, diplomato con il massimo dei voti al liceo Arimondi, il ventunenne frequentava il secondo anno di Medicina all’Università di Torino. In tanti, dopo aver saputo del drammatico incidente stradale, lo hanno ricordato sui social. “Il suo sogno era fare il medico – ha scritto qualche amico -. Era un ragazzo pieno d’allegria, con un talento naturale per lo studio. Sapeva trasmetterti serenità e gioia in ogni momento. Andarsene così presto non è giusto”.