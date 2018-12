E' stato definito "il miracolo di Natale" e forse non si tratta di un'esagerazione: per il piccolo Daniel Carter, di 7 anni, sembravano ormai finite le speranze dopo un improvviso arresto cardiaco, ma i medici dell'ambulanza che sono intervenuti dopo la chiamata disperata di mamma Katie e papà Kevin sono riusciti a rianimarlo. Il bimbo è malato di tumore e le sue condizioni restano gravissime, ora è ricoverato al Hull Royal Infirmary in Inghilterra. "Mentre arrivava l'ambulanza è morto tra le mie braccia – ha raccontato la mamma – ma i paramedici lo hanno riportato indietro".

Proprio lo scorso anno, il bambino aveva sconfitto il cancro che aveva combattuto per 18 mesi. Daniel aveva festeggiato insieme a tutti i suoi familiari e amici vestiti come i suoi supereroi preferiti. Due anni fa gli era stata diagnosticata una rarissima di cancro al petto e alla colonna vertebrale, che alla fine lo ha lasciato paralizzato.