Una damigella ubriaca ha preso a calci un agente di polizia dopo essere stata arrestata al matrimonio di sua sorella. I fatti sono avvenuti lo scorso 25 agosto presso Soughton Hall, una location per cerimonie nelle campagne gallesi a Sychdyn. Caitlin Haston, 19 enne studentessa di psicologia forense, aveva “bevuto molto ed è diventata aggressivo”, tenendo un comportamento "completamente vergognoso". Dopo essere stata arrestata, avrebbe gridato all'ufficiale di polizia Sarah Hughes-Jones: "Spero che i tuoi figli abbiano l'Asperger e spero che ti odino", mentre si trovava in custodia a Wrexham. Il procuratore Robert Blakemore ha dichiarato: "Questa sarebbe dovuta essere un'occasione molto felice: Soughton Hall è un luogo per matrimoni. L'imputata era una damigella d'onore alle nozze di sua sorella, ma sembrerebbe che l’alcol abbia avuto la meglio su di lei”.

La polizia era stata chiamata all'hotel l'1 di mattina del 25 agosto e ha trovato la Haston, originaria di di Maes Hyfryd, Glan Conwy, all’esterno della struttura. Si era rifiutata di dare il suo nome e ha affermato di aver bevuto solo due bevande alcoliche. "Stava cercando di alzarsi in piedi, ma era troppo instabile in piedi e quasi stava cadendo. Aveva un vestito da damigella d'onore e niente scarpe e ha detto che sarebbe tornata a casa a piedi, ma non avrebbe detto all'ufficiale dove si trovava la casa" ha aggiunto Blakemore. A quel punto, la giovane è stata messa in custodia: “Ha urlato per tutto il tempo e si è rifiutata di entrare in una cella. Aveva un taglio sul piede e minacciava di uccidersi” ha detto ancora il procuratore.

Un’agente di polizia che ha provato ad aiutarla è stata presa a calci e minacciata, come confermato dal suo avvocato. “Ha aggredito l'ufficiale in modo spericolato. È estremamente imbarazzata e si rammarica profondamente del suo comportamento”. La presidente della corte Deborah McKinner l’ha multata per un totale di 455 sterline e ha detto: "Ti sei punita più di quanto non abbiamo fatto noi. È molto raro che io e i miei colleghi ascoltiamo una storia così deludente alla luce di quelli che sono i tuoi obiettivi nella vita".