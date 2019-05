"Guadagnavo il doppio dello stipendio rispetto a quello che percepisco adesso, ma ora sono contento, mi sento appagato perché sento la responsabilità e il piacere di poter aiutare la gente in mare", così Davide Dinicola, giovane marinaio siciliano, racconta la scelta di vita che lo ha portato in pochi mesi da un lavoro ben pagato su uno yacht di lusso a una nave molto meno lussuosa, una imbarcazione di soccorso per migranti in difficoltà nel Mediterraneo. "Per quasi un anno ho lavorato con Briatore, è stato divertente: le feste, il lusso, la bella vita, ma sentivo un vuoto dentro" ha rivelato infatti il trentenne a Repubblica che ha raccontato la sua storia. Del resto Davide arriva da una lunga gavetta sui mercantili sui quali è salito giovanissimo e si è formato come marinaio prima di passare al settore dei panfili di lusso. Un ambiente quest'ultimo che però gli andava sempre più stretto fino a indurlo a mollare per altre esperienze meno redditizie dal punto di vista economico ma più ricche dal punto di vista umano.

La svolta infine circa un mese fa quando Davide Dinicola ha accettato di assumere il ruolo di primo ufficiale della Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea già al centro di numerose polemiche sul salvataggio dei migranti in mare. Si tratta della stessa nave bloccata al largo di Lampedusa dopo aver salvato 50 persone, accusata dal Ministro dell'Interno Matteo di traffico di esseri umani e persino sequestrata per alcune settimane dalla magistratura agrigentina per non aver obbedito allo stop imposto dalla guardia di finanza. Una esperienza decisamente nuova per Dinicola non solo perché mia ha partecipato a simili imprese ma anche perché non ha mai fatto parte di nessuna associazione o organizzazione di questo tipo

Il trentenne originario di Messina ha risposto ad un annuncio della Ong in ricerca di esperti marinai per formare l'equipaggio. "Ci ho pensato pochissimo" ha assicurato però Dinicola, spiegando: "Penso che salvare chi è in difficoltà sia un dovere morale, non perché è dettato dal codice di navigazione. Una volta ho salvato una persona che era caduta a mare, altri colleghi volevano girarsi dall'altra parte. Ma come si fa? Se io fossi in difficoltà, vorrei una mano tesa verso di me. È semplice”