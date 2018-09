in foto: immagine di repertorio

Una giornata di gioia e allegria in pochi attimi si è trasformata in tragedia nei giorni scorsi in provincia di Biella. Durante una celebrazione di nozze in chiesa, infatti, una delle invitate al lieto evento si è sentita male improvvisamente e si accasciata a terra esanime senza più riprendersi. Nonostante gli immediati soccorsi, la donna è morta poco dopo sul posto tra lo strazio di parenti e amici. La tragedia nella chiesa di San Nicolao, nel territorio del comune di Curino dove la vittima, la 67enne Silvana Sitta, residente a Gattinara, in provincia di Vercelli, era giunta col marito per partecipare la matrimonio di alcuni parenti.

Il dramma si è consumato in pochi minuti sabato pomeriggio. La donna ha iniziato a sentirsi male prima della fine della celebrazione delle nozze ma credeva si trattasse di un malore passeggero. Dopo i primi sintomi, però, si è accasciata a terra e ha perso conoscenza. Solo a quel punto il marito e gli altri presenti hanno chiesto aiuto. È intervenuto prima un medico che era sul posto e ha tentato di rianimarla e poi gli operatori sanitari del 118 ma quando l'ambulanza è giunta sul posto la situazione era già disperata: la 67enne è stata dichiarata morta poco dopo sul posto.