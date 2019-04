In Olanda non mancano le iniziative per sensibilizzare all'importanza della lettura. Dopo i treni che diventano biblioteche, la Nederlandse Spoorwegen – le ferrovie nazionali dei Paesi Bassi – ha promosso un'iniziativa singolare quanto efficace. Dal 23 aprile e per tutta la settimana puoi portare con te un libro e viaggiare gratis in treno entro i confini nazionali. Dunque, basterà presentarsi in banchina con un libro e salire sul treno desiderato senza spendere nemmeno un euro.

L'iniziativa, promossa in occasione della Settimana del Libro, che durerà per tutto il week end (la Settimana del Libro in Olanda è attiva dal 1932), si basa su una regola molto semplice: basta portare un libro con sé in treno e non sarà necessario pagare per il biglietto ferroviario. Alla Boekenweek olandese che inizierà nella Giornata Internazionale del Libro saranno tantissime le iniziative che puntano a migliorare il rapporto tra gli olandesi e i libri, attraverso festival letterari e presentazioni di autori per tutto il paese.

L'iniziativa segue, a pochi anni di distanza, quella che nel 2016 trasformò i treni olandesi in biblioteche viaggianti, in cui vagoni carichi di libri, trasformati in scaffali stipati di libri, tavolini e lampade per accompagnare la lettura, diventavano sale lettura confortevoli per tutti i viaggiatori su alcuni treni Intercity del paese.

Alle iniziative dei treni gratis e delle biblioteche viaggianti, inoltre, da tempo durante la Settimana del Libro olandese, un famoso scrittore scrivere un romanzo speciale che viene regalato nelle librerie del paese a chiunque acquisti almeno un volume. Quest’ultimo, verrà poi presentato dall’autore a bordo di uno dei treni olandesi che hanno aderito all’iniziativa.