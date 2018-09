Aveva scatenato molte polemiche il durissimo attacco di Matteo Salvini alla magistratura, dopo la conferma della condanna per la Lega alla restituzione dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali sottratti allo Stato e la quasi contemporanea iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona aggravato dopo il caso Diciotti. Dopo le proteste dell’Associazione Nazionale Magistrati e di molti esponenti politici dell’opposizione (e anche della maggioranza), ora arrivano le durissime parole del Presidente della Repubblica, che non mancheranno di dar vita a nuove polemiche.

In un discorso pronunciato durante la cerimonia per il centenario della nascita di Oscar Luigi Scalfaro, infatti, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inserito un passaggio che rappresenta una indiretta risposta proprio a Matteo Salvini, che in una diretta su Facebook aveva sottolineato di essere stato eletto dai cittadini, a differenza dei magistrati che stanno indagando su di lui. "Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli esponenti politici", ha spiegato il Presidente della Repubblica, ribadendo che "nessun cittadino è al di sopra della legge". Poi è stato ancora più specifico, con un chiaro riferimento alle parole del ministro dell'Interno: "Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Il rispetto delle regole è rispetto della democrazia”.

La replica di Salvini non si è fatta attendere, sempre tramite il suo profilo Facebook: "Il Presidente Mattarella oggi ha ricordato che “nessuno è al di sopra della legge”. Ha ragione. Per questo io, rispettando la legge, la Costituzione e l’impegno preso con gli Italiani, ho chiuso e chiuderò i porti a scafisti e trafficanti di esseri umani. Indagatemi e processatemi, io vado avanti!"