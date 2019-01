Una donna indonesiana ha bruciato vivo suo marito: l'uomo poco prima si era rifiutato di consegnarle la password del suo smartphone. Dedi Purnama, questo il nome dell'uomo, era salito sul tetto di casa per fare delle riparazioni quando la moglie Ilham Cahyani lo ha chiamato, chiedendogli di darle il codice per sbloccare il telefono e leggere le chat. Dedi, che tra le altre cose era decisamente indaffarato con una serie di mansioni piuttosto pericolose, si è rifiutato innescando una lite furibonda. Non appena è sceso dal tetto l'uomo ha trovato la moglie ad attenderlo con una tanica di benzina: la donna, andata su tutte le furie, gli ha gettato addosso il liquido infiammabile poi gli ha dato fuoco. Dedi Purnama ha riportato ustioni gravissime ed è stato prontamente ricoverato in ospedale, ma dopo due giorni di agonia il suo cuore ha cessato di battere.

Ilham Cahyani, moglie di Dedi, è stata arrestata: alla polizia ha raccontato di aver gettato la benzina addosso al marito per difendersi da un'aggressione nata dopo una lite. La donna ha anche ammesso che la tremenda discussione era nata dopo la sua insistente richiesta di poter leggere le chat sul telefono del marito.