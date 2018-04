Una donna appena sposata è morta per un aneurisma cerebrale appena un'ora dopo aver dato alla luce due gemelle. Amanda Sawyer, 37 anni, e Nick Reeder hanno dato il benvenuto alle gemelle Kelce e Kaia il 9 aprile a Fresno, in California, cinque mesi dopo essere diventati marito e moglie a novembre. Ma il momento gioioso si è trasformato rapidamente in un incubo quando Amanda ha iniziato a sentirsi male pochi minuti dopo il parto. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e nel giro di un'ora è morta. Nick ora piange la perdita della sua “roccia" mentre si adegua alla sua nuova vita da padre single con le gemelline appena nate e agli altri tre figli della coppia, due avuti da una precedente relazione – Caleb, 11 anni, e Anistyn, sei – e uno generato insieme, Layla, tre anni.

Le gemelle Kelce e Kaia sono venute al mondo tramite taglio cesareo all'inizio di questo mese al Clovis Community Medical Center. Amanda ha fatto giusto in tempo per poter abbracciare i piccoli, quando ha iniziato a sentirsi male e all'improvviso è svenuta. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma non sono stati in grado di salvarle la vita. Successivamente è stato accertato che la donna è stata colpita da un aneurisma cerebrale, che si verifica quando un vaso sanguigno nel cervello si indebolisce e si gonfia. Un male che ha colpito la 37enne proprio mentre era in travaglio, causando un’emorragia che ha portato ad un ictus.

“Posso superarlo. So di potercela fare. Sono un pompiere. Sistemare le cose. Questo è ciò che faccio. Quindi sarò in grado di farlo accadere. Farò questo lavoro, ma non sarà da solo", ha detto Nick a ABC 7. Dopo la morte della moglie, la comunità di Fresno ha manifestato tutta la propria solidarietà all’uomo e alla sua famiglia, raccogliendo più di $ 38.000 attraverso una pagina Go Fund Me. "Quello che avrebbe dovuto essere un bel momento nella vita di Nick e Amanda è diventato agrodolce in pochi istanti", ha detto Katherine Justice-Straps, che ha creato la pagina Go Fund Me. Nick ha deciso di condividere la sua storia nel tentativo di aumentare la consapevolezza della mortalità materna. "Questo potrebbe accadere a chiunque", ha detto.