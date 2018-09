A quattro anni dalla misteriosa scomparsa di William Tyrrell, il bambino di quattro anni sparito letteralmente nel nulla il 12 settembre del 2014 da Kendal, in Australia, gli investigatori hanno individuato un'automobile bruciata abbandonata nel fitto di una boscaglia, a breve distanza dalla casa dove il piccolo è stato visto l'ultima volta. La vettura apparteneva a Tony Jones, finora l'unico indiziato sul caso, che ha comunque sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda.

La vettura venne trovata per la prima volta alcuni giorni fa da un passante che, quando tornò sul posto la volta successiva, scoprì che l'automobile era stata capovolta e data alle fiamme. Perché ciò fosse accaduto non è noto, ma si tratta di un dettaglio che gli inquirenti potrebbero prendere in considerazione. Finora nei confronti di Jones non è stato spiccato nessun atto di accusa formale, avendo l'uomo fornito degli alibi di ferro ogni volta che è stato interrogato, ma il ritrovamento della sua auto in un bosco e il suo incendio potrebbero far pensare a un tentativo di cancellare delle prove. E' questa la pista che gli inquirenti stanno seguendo, anche con il coinvolgimento dei reparti della polizia scientifica che dovranno cercare tracce di William Tyrrell nei resti dell'automobile.

Del piccolo, scomparso esattamente quattro anni fa, non si è saputo più nulla. Non è noto se sia stato rapito, ucciso o se sia stato vittima di un altro incidente mortale. Quel che è certo è che la sua famiglia ha messo a disposizione una ricompensa da 1 milione di dollari per tutti coloro che forniranno informazioni utili.