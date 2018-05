Non ce l'ha fatta il piccolo Francesco, il bambino di sei anni travolto mercoledì da un'auto a Cavallermaggiore, nella provincia di Cuneo. Il bambino era stato investito subito dopo essere sceso dallo scuolabus di ritorno da scuola. Trasportato d’urgenza in gravissimi condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino, il piccolo è deceduto nel pomeriggio di giovedì. Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la strada che collega Cavallermaggiore a Bra, all’altezza del maneggio. Secondo una prima ricostruzione, sceso dallo scuolabus Francesco avrebbe attraversato la strada senza accorgersi di un’auto, una Bmw Serie 3, che arrivava dalla parte opposta.

Il conducente dell’auto non ha potuto evitare l’impatto col bimbo – Anche se non viaggiava a grande velocità il conducente dell’auto non ha potuto evitare l’impatto e il bambino, travolto, è stato sbalzato a terra. Nello scontro il piccolo avrebbe sbattuto la testa contro il parabrezza dell’automobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Savigliano e l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il bambino in condizioni gravissime all’ospedale torinese, dove è morto.