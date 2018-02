Erica Beccaria, 42enne della provincia di Cuneo, non sarebbe morta a causa di un incidente stradale ma per omicidio: il suo corpo venne trovato la notte del 19 settembre, riverso in un stradina a S. Michele Mondovì, a pochi metri dalla Bmw del compagno, Claude Laurent Silvano. L'uomo, inizialmente accusato di omicidio colposo, dovrà ora rispondere di omicidio volontario. La svolta nelle indagini grazie a nuove perizie dopo i risultati dell'autopsia, secondo cui la donna fu investita.

L'autopsia sul cadavere della donna ha riscontrato fratture alle gambe e al corpo incompatibili con l'ipotesi dell'incidente. Il corpo della 42enne fu trovato a pochi passi dell'auto in cui, al voltante, sedeva il compagno, rimasto ferito. In un primo momento era sembrato che la donna fosse stata sbalzata fuori dalla vettura, sbandata e finita fuori strada. Su quella ricostruzione tuttavia erano subito sorti forti dubbi. Le telecamere di sicurezza avevano infatti anche ripreso Erica mentre, poco prima, camminava a piedi con il cane lungo la strada. Alcuni testimoni avevano inoltre raccontato di aver visto la coppia che litigava.

Claude Laurent, fidanzato della vittima, ricoverato al "Santa Croce" di Cuneo, era stato sottoposto all'alcoltest ed era risultato positivo anche all'uso di droga. Per finire determinante era stato il dettaglio dei capelli della vittima rinvenuti sul parabrezza che, nonostante la caduta, non appariva completamente sfondato. Secondo all'ipotesi di accusa ora formulata, la donna sarebbe stata investita deliberatamente. Erica, originaria di San Michele Mondovì, lavorava in un bar a Ceva ed era consigliera comunale a Monasterolo Casotto.