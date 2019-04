Dramma nel pomeriggio di ieri a Cuneo, dove la sessantunenne Ornella Goletto è stata trovata senza vita in una vasca per la raccolta dell'acqua della Cuneo Energia. L'incidente, avvenuto non lontano dall'ipercoop della città piemontese, si sarebbe verificati ieri intorno alle 16. Stando a una prima ricostruzione la donna stava passeggiando con il suo cane, come faceva abitualmente, quando l'animale sarebbe accidentalmente caduto in un canale che, dopo aver costeggiato un terreno agricolo, confluisce in una cisterna della società energetica. Secondo alcuni testimoni Ornella Goletto si sarebbe volontariamente lanciata nel corso d’acqua nel tentativo di salvare il cane, ma sarebbe stata trascinata via dalla corrente molto forte. L'animale, invece, si è salvato.

Il corpo della donna è stato scoperto da alcuni passanti, che hanno poi dato l'allarme ai vigili del fuoco. Per accertare la dinamica di quello che è accaduto stanno indagando i carabinieri di Cuneo. “Non ci sono lesioni riconducibili a interventi di terzi – ha dichiarato a La Stampa il comandante della Compagnia di Cuneo, capitano Domenico De Biasio -. Al momento si propende per un drammatico incidente”. La salma è stata trasferita nelle camere mortuarie del cimitero di Cuneo.

Ornella Goletto era pensionata e viveva in via Bongiovanni insieme al marito Walter Servetto e alla figlia Gloria. “Una tragedia terribile – ha commentato il sindaco di Gaiola, Fabrizio Biolè -. Ornella da quando abitava a Cuneo si vedeva di meno in paese, ma era molto conosciuta e stimata, come la sua famiglia. Cercheremo di aiutarli ad affrontare questo drammatico momento”.