Ha perso la vita nel corso della scorsa notte – quella tra martedì 29 e mercoledì 30 gennaio – il 56enne di Cuneo Sergio Origlia: l'uomo sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco nella sua abitazione di Corso Dante. E’ stata un'amica a dare l'allarme intorno all’una di notte ai soccorritori: i carabinieri hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Non ci sono dubbi sul fatto che la morte sia stata naturale. Sergio Origlia, ex culturista (era stato ai vertici dei campionati italiani ed europei fino agli Anni ’90), era molto noto per il suo lavoro nella sicurezza di locali pubblici e discoteche del Cuneese, come il Cabiria, ma anche come personal trainer. In attesa dei funerali, la sua famiglia ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio.