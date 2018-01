Una donna di 38 anni, Daria Aime, si era recata in ospedale per un'influenza. I medici hanno deciso di dimetterla, ma dopo poche ore la donna è deceduta nella sua casa in provincia di Cuneo.

È accaduto ieri sera: Daria si trovava nella sua abitazione di Castelletto Stura, ed è stata colta da un malore improvviso e fulminante. Per i medici del pronto soccorso del Santa Croce di Cuneo, ai quali si era rivolta nella mattinata di ieri, si trattava di una semplice influenza. Ma la donna, dipendente al centro commerciale Auchan di Cuneo, si è sentita di nuovo male fino a perdere i sensi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Dalla direzione sanitaria però hanno spiegato che la donna è stata sottoposta a tutti i controlli clinici di routine e che i suoi sintomi non richiedevano il ricovero. Il direttore sanitario Francesco Mana ha difeso il nosocomio: "La signora è stata visitata e sono stati fatti tutti gli accertamenti clinici che ne hanno escluso il ricovero. Pertanto è stata rinviata a domicilio alcune ore dopo l’accesso al Pronto soccorso, con terapia domiciliare e invito a ripresentarsi in a caso di peggioramento o variazione significativa dei sintomi". Intanto il pm Attilio Offman, della procura di Cuneo, ha aperto un fascicolo d'indagine e disposto l'autopsia.

La famiglia della donna è molto conosciuta in paese: lascia i genitori, un fratello e una sorella. "Quando l’ho saputo non volevo crederci. Un dramma per tutta la comunità, che ha perso una giovane donna stimata e ben voluta da tutti. Siamo molto vicini ai famigliari, cercheremo di aiutarli ad affrontare questo terribile momento", ha detto il sindaco di Castelletto Stura Battistino Pecollo.