Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2025 Il concerto di Capodanno di Vienna è un appuntamento musicale e culturale tra i più importanti dell'anno. Come da tradizione, andrà in scena nella sala d'oro del Musikverein di Vienna anche il 1 gennaio 2025. Ecco come seguire l'evento dal vivo: le info sui biglietti.

A cura di Gaia Martino

Il Concerto di Capodanno di Vienna è ormai un appuntamento fisso nel primo giorno dell'anno. Come da tradizione, anche il 1 gennaio 2025 andranno in scena, nella sala d'oro del Musikverein, i valzer e le polke degli Strauss e dei loro contemporanei che danno il benvenuto al nuovo anno. Riccardo Muti tornerà sul podio per dirigere il suo settimo Capodanno austriaco, uno degli eventi più famosi al mondo. Sarà possibile seguire il Concerto dalle 13.30 su Rai 2 e lo stesso sarà trasmesso in replica su Rai5 dalle 21.15. Per chi desidera assistere all'evento dal vivo, potrebbe forse trovare ancora qualche biglietto disponibile. Al momento, però, sul sito ufficiale del concerto, l'evento risulta essere sold out.

Il costo dei biglietti nella Sala dorata del Musikverein per il concerto di Capodanno 2025

Dalla sala d'oro del Musikverein andrà in scena il Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. Il costo di un biglietto per assistere all'evento dal vivo varia dai 40 euro fino ad arrivare al costo di 1200 euro per i migliori posti in platea. Attraverso il sito dell'evento, ViennaConcert.com, il concerto al momento risulta essere sold out. La modalità di acquisto si sviluppa attraverso una prenotazione online: soltanto al botteghino della sala da concerto, poco prima dell'inizio, sarà possibile ritirare il proprio biglietto.

Dove vedere il Concerto di Capodanno 2025 di Vienna in tv

Il Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna, come da tradizione, sarà trasmesso in tv per consentire a tutti gli appassionati di seguirlo da remoto. L'evento andrà in onda su Rai 2, il 1 gennaio 2025, a partire dalle ore 13.30. Accompagnerà i telespettatori italiani nel loro primo pranzo del 2025. Lo stesso evento sarà poi riproposto da Rai5, in replica, a partire dalle ore 21.15.