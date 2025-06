Dua Lipa omaggia Raffaella Carrà e canta A far l’amore comincia tu in italiano: lo show in concerto a Milano Dua Lipa ha stregato i fan italiani ieri sera al concerto a Milano. La celebre pop star ha parlato al pubblico annunciando la prossima canzone: “Canto una canzone di un’artista locale”, le parole prima di intonare A far l’amore comincia tu. Tanti VIP presenti all’evento, tra cui Mahmood e Stefano De Martino che hanno aggiunto tra le stories l’omaggio della pop star a Raffaella Carrà. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gaia Martino

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dua Lipa, sul palco degli I-Days all’Ippodromo La Maura di Milano ieri sera, ha regalato uno show indimenticabile a tutti i presenti. La celebre cantante si è esibita davanti a 70mila spettatori, tra cui numerosi artisti e Vip di fama nazionale e non solo, e durante lo spettacolo ha fatto un omaggio a Raffaella Carrà cantando "A far l'amore comincia tu". "Cantate con me se la conoscete, vi amo", le parole in italiano prima di intonare a uno dei singoli più famosi dell'artista, morta nel 2021.

I video di Dua Lipa a Milano mentre canta Raffaella Carrà

Dua Lipa ha sorpreso il suo pubblico a Milano ieri sera, durante il concerto all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, quando ha iniziato a parlare italiano per presentare la prossima canzone che avrebbe cantato. "Canto una canzone diversa, di un'artista locale. Questa sera proverò a cantarla, per voi, in italiano. Cantate con me se la conoscete, vi amo", ha commentato prima di intonare A far l'amore comincia tu davanti al pubblico in festa arricchendolo con i passi tradizionali della Carrà.

La celebre artista si è poi esibita con le sue canzoni più celebri, da One Kiss a Leitating, These Walls, Break My Heart, End of an Era, e a tutti i presenti ha raccontato emozionata: "La prima volta che mi sono esibita a Milano c’erano 50 persone. E sono grata a tutti voi per aver realizzato il mio sogno e permettermi di fare quello che amo ogni giorno".

Da Stefano De Martino a Mahmood, tutti i presenti al concerto

Circa 70mila persone erano presenti ieri sera al concerto di Dua Lipa. Tra queste anche tantissimi Vip tra cui Stefano De Martino che ha condiviso tra le stories l'esibizione sulle note della Carrà, Gilda Ambrosio e Chiara Biasi, poi ancora Mahmood che si è complimentato sui social con la collega. "Hai spaccato BB", ha scritto tra le stories a corredo del video mentre canta in italiano.