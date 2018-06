Quindici cinghialotti catturati che si dimenano in una gabbia- trappola e poi gli stessi animali messi in fila in strada già morti davanti ad un'auto della polizia locale del settore Faunistico ambientale della Provincia di Cuneo. Sono le sequenze presenti in un breve filmato e in una foto con ogni probabilità girate dalle stesse guardie venatorie che in queste ore hanno scatenato una valanga di polemiche in Piemonte e non solo. Dopo che il caso è finito sull'edizione locale de "La Stampa" di Cuneo, infatti, sono state decine le proteste giunte direttamente agli uffici del comando della Polizia locale senza contare le centinaia di proteste e commenti critici online. I Cuccioli di cinghiale catturati e uccisi che si vedono nel filmato di poche decine di secondi sarebbero solo alcune delle vittime delle battute per il contenimento dei cinghiali avvenute di recente nel territorio del comune di Marsaglia e quindi lecite

Ad essere contestata però è proprio la scelta di fare un video agli animali in procinto di essere uccisi e poi la foto alle loro carcasse. Per molti infatti le immagini mostrerebbero una sorta di compiacimento per quello che è appena accaduto. "Esiste un piano di contenimento di questi animali che creano grossi danni. Purtroppo questo piano prevede anche l’abbattimento. Dopo la cattura gli animali devono essere soppressi. Non si può fare altro perché per legge non si possono spostare altrove gli animali, se lo facessimo rischieremmo una denuncia penale" ha spiegato il comandante del nucleo di polizia locale. Per quanto riguarda foto e video, invece il comandante parla di "una leggerezza di cui mi dispiaccio". "Conosco il collega che era sul posto quel giorno. Ha 38 anni di servizio e mai un problema, chi ha scattato quella foto non voleva finisse sul web. L'ha fatta per sé" ha spiegato , assicurando però che "all'interno dei nostri uffici valuteremo possibili procedimenti disciplinari per capire come queste immagini siano state rese pubbliche"