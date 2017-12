Grave incidente la vigilia di Natale a Cuba. Una quarantina di persone tra cui diversi bambini sono rimaste ferite in un incidente al festival Parrandas, nella città di Remedios. Durante il famoso festival, che ha luogo ogni 24 dicembre e richiama migliaia di cubani e turisti, tradizione vuole che i due quartieri di El Salvador e El Carmen si alternino e si sfidino a ritmo di musica, danza e i fuochi d’artificio e competono per allestire lo show più spettacolare con carri allegorici e giochi pirotecnici in un’atmosfera carnevalesca. L’incidente, secondo quanto riportato dai media locali, si è verificato nel quartiere di San Salvador de Remedios presumibilmente quando un deposito di giochi pirotecnici è stato raggiunto dalle scintille causate dall’esplosione di altri fuochi d’artificio.

Una decina di feriti in condizioni estremamente critiche – Si contano almeno 39 feriti – si tratta di residenti locali, nell’incidente non sarebbero infatti rimasti coinvolti cittadini stranieri – di cui venti in gravi condizioni e otto in stato “estremamente critico” per le ustioni riportate. Tra i feriti ci sono anche dei minori, sei bambini di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Da quanto si apprende, le condizioni di tutti i ragazzi sarebbero gravi. A Cuba sono in corso delle indagini per chiarire le cause dell’esplosione accidentale. Finora non sono stati specificati dettagli sulle modalità dell’accaduto e i media ufficiali hanno detto che gli specialisti del ministero dell’Interno indagano sulle cause all’origine del dramma.