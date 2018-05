Gravissimo incidente aereo nelle scorse ore a Cuba, un velivolo di linea si è schiantano al suolo poco dopo il decollo dall'aeroporto José Marti dell’Avana. Si tratta di un boeing 737 appena decollato dallo scalo aeroportuale della capitale cubana in direzione di Holguin, nell'est del Paese. L’agenzia Prensa Latina, che aveva identificato inizialmente l'aereo come appartenente alla compagnia nazionale locale, Cubana de Aviación, ha spiegato successivamente che si tratterebbe di un velivolo della compagnia Damojh. Le autorità successivamente hanno spiegato che l'aeromobile coinvolto nell'incidente a L'Avana è un Boeing 737-200 appartenente alla compagnia aerea messicana Damojh che stava operando per conto della società Cubana de Aviación, con equipaggio straniero e con la sigla CU972.

Fonti aeroportuali e testimoni hanno raccontato dell'aereo precipitato e di una grossa palla di fuoco seguita da una colonna di fumo nero che si alza nell’area dell’aeroporto, alla periferia della capitale cubana, e visibile a chilometri di distanza. Secondo Radio Habana Cuba, l'aereo è caduto nei pressi dell'autostrada di Boyeros, il comune in cui si trova l'aeroporto della capitale cubana, a 30 chilometri dal centro dell'Avana. Un testimone ha detto alla BBC Mundo che le strade erano chiuse e c'era una grande mobilitazione di vigili del fuoco. Secondo la televisione cubana, l'aereo sarebbe precipitato in una zona agricola vicino al Terminal 1 all'aeroporto internazionale José Martí. A bordo dell'aereo che si è schiantato c'erano 104 passeggeri più l'equipaggio che sarebbe straniero per un totale di 113 persone . Lo riferisce l'agenzia di stampa cubana anche se al momento non si conosce ancora se ci sono superstiti. "Ci sono vittime", ha riferito invece una fonte dell'aeroporto alla Cnn.