Hanno chiuso la porta dell'auto a chiave, hanno lasciato il figlio di 4 anni all'interno mentre dormiva e si sono allontanati. E' successo la notte scorsa a Crotone, mentre erano in corso i preparativi per la processione a Capocolonna e dove alcuni passanti, dopo aver notato il piccolo da solo nella vettura, hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, che sono riusciti a portalo in salvo. Alcune persone si sono preoccupate per il fatto che il bimbo non si svegliava malgrado i pugni inferti contro i vetri della vettura.

Per questo è stato richiesto l'intervento della Polizia e dei Vigili del Fuoco, che, accorsi sul posto, hanno forzato una portiera dell'auto ed hanno poi consegnato il bambino al personale del 118. Trasferito in ospedale in via precauzionale, i sanitari hanno confermato che il piccolo sta bene. Quando la mamma e il papà sono tornati alla vettura hanno trovato le forze dell'ordine ed hanno ricevuto una denuncia per abbandono di minore. L'episodio si è verificato a poche ore di distanza da un fatto simile, ma dall'epilogo sfortunatamente diverso, verificatosi a Pisa, dove il papà di una bambina di 1 anno risulta indagato per omicidio colposo per aver dimenticato la figlia 8 ore nella sua macchina.