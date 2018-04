Sul fiume Neto ormai in secca, a Crotone, la Guardia di Finanza ha scoperto un'antichissima sepoltura a cista con urna cineraria, rarissima testimonianza di insediamento dell'Età del Bronzo medio. Dal letto di un fiume ormai essiccato, ecco emerge una preziosa testimonianza di una vita passata. Ad imbattersi nei resti della tomba sono stati i finanzieri del Comando provinciale che negli ultimi giorni, durante le consuete attività di controllo economico del territorio, avevano notato insolite presenze e un continuo viavai di persone.

In realtà, la scoperta era stata realizzata da "tombaroli", cioè esperti di reperti archeologici di frodo, ma la Guardia di Finanza ha evitato che il sito venisse saccheggiato. In una zona non molto distante dal prezioso sito archeologico di Capo Colonna (in foto) nella città calabrese, ecco la scoperta. A confermare il valore del ritrovamento è stato l'ispettore onorario del Mibact, Paolo Nereo Morelli, che subito è giunto sul posto ha avuto modo di constatare la presenza delle tracce della tomba che risale a molto tempo prima dell'arrivo degli Achei dalla Grecia.

La Soprintendenza regionale per i Beni culturali ha già avviato i rilievi sul contesto e le attività di messa in sicurezza del sito con l'ausilio di esperti. Scongiurato, grazie all'intervento dei finanzieri, il pericolo di razzie da parte di trafficanti di reperti archeologici. La città di Crotone, anticamente chiamata Kroton, sorse per mano di coloni Achei e Corinzi, che tra il 743 ed il 710 fondarono la città, è probabile che la spedizione fosse guidata dall’ecista Miscello.