Sarebbe potuta finire in tragedia la notte di San Silvestro per una bimba di 5 anni di Crotone, ferita di striscio da un proiettile vagante esploso durante i festeggiamenti per il Capodanno. Secondo la ricostruzione della polizia, la piccola, poco dopo mezzanotte, era in terrazza con alcuni familiari per guardare lo spettacolo dei fuochi d'artificio quando è stata sfiorata all'altezza delle costole da una pallottola sparata presumibilmente dalla strada sottostante. La bambina, trasportata in ospedale, si è salvata per miracolo, ed anzi le sue condizioni non sono state definite gravi. E' stata giudicata guaribile in una decina di giorni.

Sempre nella città calabrese, un ragazzo di 20 anni è stato ferito al collo con una bottiglia rotta al termine di una discussione scoppiata tra un gruppo di coetanei molto probabilmente a causa di qualche apprezzamento di troppo a una ragazza mentre aspettavano lo scoccare della mezzanotte sul Lungomare Cristoforo Colombo dove erano in corso i festeggiamenti. Anche per lui la prognosi è di 10 giorni, mentre le forze dell'ordine hanno individuato e fermato l'aggressore. In tutta la regione, altre otto persone, tra le quali un ragazzino di 12 anni, sono rimaste ferite per l'esplosione di botti e fuochi d'artificio ma, secondo quanto riferito dalla polizia, si tratta per tutti di lievi escoriazioni o bruciature giudicate guaribili in pochi giorni dai medici. Cinque ferimenti sono avvenuti nel cosentino ed altre tre nel lamentino, in provincia di Catanzaro.