Il lungo elenco di vittime del crollo di Ponte Morandi di Genova conta anche tre cittadini cileni: si tratta di Juan Figueroa, 60 anni, residente a Genova da oltre quaranta. Le autorità del paese sudamericano hanno confermato che in automobile insieme a lui vi erano altri due concittadini, Nora Aravena e Juan Pastene, una coppia anch'essa residente nel nostro paese da molti anni.

Juan Figueroa era arrivato in Italia insieme ad altri cileni dopo il colpo di stato cileno del 1973 ad opera del dittatore fascista Augusto Pinochet. Un suo caro amico, intervistato da Fanpage.it, ha raccontato che lavorava come artigiano e che vendeva le sue creazioni a fiere e mercatini, soprattutto a Genova: "Eravamo amici – racconta l'intervistato – e oltre a essere vicini di casa qui vivevamo a poca distanza anche in Cile. Non sapevo però che Juan fosse qui, sapevo che era tornato in Cile per un periodo, forse a operarsi".

in foto: Juan Carlos Pastene

Oltre a Juan Figueroa a bordo della vettura precipitata dal viadotto c'erano anche due coniugi cileni, Juan Carlos Pastenes, 64 anni, e la moglie Nora Rivera. Originario di Santiago del Cile, Juan Carlos faceva il cuoco. La coppia e l'amico avevano pianificato le vacanze insieme e stavano transitando con la loro automobile sul tratto dell'A10 come tante altre persone nella vigilia di Ferragosto. I tre figurano tra le 39 vittime accertate, alcune non ancora identificate, della tragedia che ha colpito il capoluogo ligure.