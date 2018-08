Da Emmanuel Macron ad Angela Merkel, da Vladimir Putin a Pedro Sanchez. Tutti i leader dei più grandi paesi europei si stringono attorno all’Italia dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, che ha causato la morte di almeno venti persone. Un tragico bilancio destinato a salire, secondo quanto riportano le autorità locali che stanno coordinando i soccorsi. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha twittato in italiano, offrendo “tutto il sostegno necessario” al nostro Paese. “I nostri pensieri – scrive l’inquilino dell’Eliseo – vanno alle vittime, ai loro familiari e a tutto il popolo italiano. La Francia è vicina all'Italia in questa tragedia e rimane pronta ad apportare tutto il sostegno necessario”.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha offerto le sue condoglianze alla città di Genova e a tutta l’Italia dopo il crollo del Ponte Morandi: “Dopo il terribile crollo del ponte, invio le mie condoglianze al popolo di Genova e all'Italia. Insieme ai tedeschi penso alle vittime ai loro parenti”. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, esprime solidarietà a “tutto il popolo italiano e , in particolar modo, alle vittime” del crollo del viadotto. “Il governo spagnolo – scrive Sanchez – vuole esprimere la sua solidarietà a tutti gli italiani: stiamo con voi”.

Il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, si è detto “profondamente rattristato” da quanto avvenuto. “A nome della Commissione europea – afferma in una nota – esprimo il mio più profondo cordoglio e sincere condoglianze alle famiglie e agli amici di quanti sono morti, e agli italiani. I miei migliori auguri di forza e coraggio vanno a tutti quanti sono coinvolti nelle operazioni di soccorso”. Anche il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la tragedia di Genova. Putin ha inviato un telegramma a Mattarella “esprimendo le più sentite condoglianze per le tragiche conseguenze del crollo del ponte vicino alla città di Genova”.