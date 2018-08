Il Partito Democratico è pronto a denunciare chiunque in queste ore abbia infangato la reputazione del partito e diffuso fake news in relazione al crollo del Ponte Morani a Genova. In un post pubblicato su Facebook, il presidente del Pd, Matteo Orfini, ha annunciato l'intenzione di ricorrere a vie legali per tutelare l'immagine del Partito Democratico e ha inoltre chiesto ai militanti un aiuto per scovare tutti i post e le dichiarazioni diffamatorie diffuse attraverso i media e i social network.

"Ora davvero si è passato il segno: non che mi aspettassi molto da loro, ma speravo che almeno di fronte alla morte e al dolore si fermassero. E invece no, lo schema è quello di sempre: Di Maio e Salvini aggrediscono il Pd con bugie e falsità e una potente macchina del fango si muove sui social. Pagine non ufficiali creano, amplificano, rilanciano notizie false e accuse violentissime. Ora basta, questa volta denunceremo tutto: dai leader che ci hanno accusato con falsità alle pagine e ai profili che hanno diffuso contenuti diffamatori. Segnaleremo ogni caso a seconda della gravità a facebook, all'agcom, alla polizia postale. Uno per uno. Ma abbiamo bisogno del vostro aiuto: segnalateci tutti gli abusi che trovate qui su Facebook, aiutateci a rendere ancor più capillare questo lavoro", scrive Orfini.

"Se potete usate questo modulo https://goo.gl/forms/cac2tdCEIGOlSh692 e inoltrateci lo screenshot (meglio del link perché non possono rimuoverlo). Non risolveremo certo così il problema, ma cominceremo a combatterlo davvero. Non lasciamo che questi cialtroni continuino a inquinare il dibattito pubblico. #ripuliamofacebook dalle fake news", conclude il presidente del Pd.