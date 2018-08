Dopo il crollo del viadotto Morandi di Genova, che ha provocato lo scorso 14 agosto la morte di 43 persone e danni ad oltre 600 sfollati, costretti ad abbandonare le proprie case per evitare il pericolo di nuovi possibili cedimenti, si cerca di correre ai ripari anche in altre parti d'Italia per evitare nuove tragedie. Soltanto in Sicilia, sarebbe necessario intervenire subito su almeno 15 ponti, a cui bisogna aggiungere anche 80 sovrappassi. È questo quanto emerso dal rapporto del Consorzio autostrade siciliane, presentato nella mattinata di oggi, venerdì 24 agosto, a Palazzo d’Orleans, in una riunione fortemente voluta dal presidente della Regione, Nello Musumeci, con i vertici dello stesso Consorzio e con l’Anas, per fare il punto sulle emergenze delle autostrade nell'isola. Ma la strada è tutta in salita. "Di certo bisognerà avviare un’ispezione straordinaria per avere ancora più dettagli sulle necessità di intervento che dovessero emergere", ha sottolineato Salvatore Minaldi, direttore generale del Cas.

Intanto, i tratti più critici della rete stradale siciliana gestiti dal Consorzio sono stai messi nero su bianco. A preoccupare è soprattutto lo stato di sicurezza del viadotto Pistavecchia, poco prima di Buonfornello, di quello di Montagnareale, di Torrefortunato e di Mongiove, nel territorio di Patti, e dei cavalcavia 5, 12 e 13 nella zona di Barcellona. Ancora, soltanto sulla tangenziale di Messina, sarà necessario avere un approfondimento straordinario di 3 dei 7 ponti presenti per verificarne lo stato che seppur non allarmante è apparso sicuramente critico e saranno tenuti d'occhio anche il viadotto Bucalo a Santa Teresa di Riva e il cavalcavia di Giarre, dove due giorni fa si sono staccati alcuni frammenti. "Riceviamo ogni giorno parecchie segnalazioni e sono tutte alla nostra massima attenzione – ha commentato Minaldi -. Non si tratta di situazioni di estremo pericolo, si tratta di interventi di riparazione di parti superficiali che alterano il calcestruzzo. L’allarme c’è, anche perché se cade il calcestruzzo il danno non è di certo esiguo, ma sono interventi che riguardano parti superficiali".

La prima operazione di messa in sicurezza riguarda viadotto Ritiro di Messina ed è stata già avviata, con "la demolizione e la sostituzione, decisa proprio in relazione ai monitoraggi che sono stati fatti dal Cas negli scorsi anni", mentre a breve dovrebbe cominciare il rinnovo della pavimentazione della A18 e della A20. Per tutti gli altri progetti bisognerà aspettare ulteriori indagini, ma, assicurano dal Consorzio, è solo questione di tempo.