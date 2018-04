È di almeno due vittime e di un ferito il bilancio di un nuovo tragico incidente sul lavoro verificatosi questa mattina a Crotone. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 8.20 in un cantiere edile lungo la via che porta dalla città alla zona archeologica di Capo Colonna. Per cause in corso di accertamento, un muro di contenimento è crollato investendo alcuni operai. Due di loro sono rimasti schiacciati e sono morti sul colpo mentre un terzo è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale.

Le due vittime sono un italiano e un ucraino – Sul posto sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'area. I due operai morti sul corpo sarebbero un italiano originario di Isola Capo Rizzuto e un cittadino ucraino. I loro corpi sono stati già estratti dalle macerie. La loro ditta era stata incaricata dei lavori di ristrutturazione della strada verso Capo Colonna.

Sale il bilancio delle vittime sul lavoro da inizio 2018 – Con quest’ultimo incidente avvenuto in Calabria sale ancora il bilancio, già drammatico, dei morti sul lavoro in Italia da inizio 2018. Quello di stamane è il terzo grave incidente sul lavoro registrato nell’ultima settimana e porta a 153 il numero di vittime dall’inizio dell’anno. Tra gli ultimi gravi incidenti, la scorsa settimana due operai sono morti durante i lavori in una cisterna nel porto di Livorno e nel giorno di Pasqua ci sono state altre due vittime in una ditta di mangimi nel Bergamasco.