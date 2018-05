Tragedia sfiorata nelle Marche, dove stamane è crollato una parte del tetto di un’aula dell’Istituto tecnico industriale Montani di Fermo. Fortunatamente l’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino, quando gli studenti non erano ancora arrivati in classe. Solo per questo motivo nessuno è rimasto ferito. Meno di un’ora dopo in quell’aula della scuola si sarebbero seduti ai loro banchi una trentina di studenti con il loro insegnante. Come ricostruito dal Resto del Carlino, era le 7.20 circa quando i collaboratori scolastici hanno avvertito il forte boato, a cui è seguito lo sprigionarsi di una copiosa nuvola di polvere che ha invaso i corridoi dell’edificio. Nello specifico, a crollare su se stesso è stato il tetto di un’aula della parte riservata al triennio.

Verifiche in corso nella scuola – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno facendo le necessarie verifiche su tutto l’edificio e hanno provveduto a transennare l’area per motivi di sicurezza, e ci sono anche i tecnici della Provincia di Fermo. A provocare il crollo, da quanto si apprende, sarebbe stato il cedimento di una capriata. Le operazioni di messa in sicurezza sono particolarmente complesse, perché la zona interessata dal crollo si trova a fianco delle puntellature della chiesa di Sant'Agostino, danneggiata dal terremoto del 2016. Nonostante tutto, le lezioni nella scuola di Fermo sono in corso, con gli studenti che frequentano lezioni nelle aule vicine che sono stati spostati ad altre classi al piano inferiore.