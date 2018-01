Quella di Natale ai Caraibi sarebbe stata una crociera da incubo per decine di viaggiatori italiani che hanno deciso di chiedere i danni a Costa Crociere. In particolare è da Corato (Bari) che è partita la richiesta di risarcimento di una quarantina di turisti nei confronti di Costa per questa crociera durante la quale i vacanzieri sarebbero stati costretti a subire una serie di inconvenienti organizzativi come per esempio lo smarrimento dei bagagli. I viaggiatori, imbarcatisi il 21 dicembre da Point a Pitre (Guadalupe) e di rientro il 28 dicembre a Roma, hanno detto tra le altre cose di aver saltato escursioni pubblicizzate all'acquisto del pacchetto, di aver dovuto pagare quote salate per le escursioni alternative, e anche di essersi ritrovati su spiagge sporche.

Tutti inoltre hanno sottolineato di avere atteso molto tempo in aereo, prima del volo di rientro in Italia, e che per questo ritardo hanno perso le loro coincidenze per Bari. “Il viaggio di ritorno in Italia – la testimonianza di un turista riportata dai quotidiani locali – si è trasformato in una vera odissea: ci hanno fatto salire a bordo del volo Alitalia Guadalupe / Roma e lì siamo rimasti per diverse ore in attesa perché, secondo quanto comunicatoci, i bagagli non erano stati caricati sull’aeromobile. Atterrati a Fiumicino con notevole ritardo, abbiamo perso la coincidenza aerea per Bari e siamo arrivati a destinazione con circa sette ore di ritardo rispetto al preventivato”.

Le lettere di messa in mora sono state inviate dall'associazione di consumatori Codici Puglia, mentre l'avvocato Stefano Gallotta sta valutando l’eventualità di avviare una class action. L'associazione chiederà alla compagnia il rimborso di tutte le spese extra sostenute dai crocieristi nonché cifre tra mille e duemila euro per il “danno da vacanza rovinata”, come disciplinato dal Codice del turismo.