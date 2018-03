Umiliato, maltrattato e infine anche costretto dal padre a fare sesso con una adulta solo perché ritenuto omosessuale. È la terribile violenza di cui è stato vittima a soli 11 anni un ragazzino statunitense dello stato della Georgia che è riuscito a trovare il coraggio di raccontare tutto alla madre facendo arrestare il padre e la compagna di quest'ultimo. I due, il 29enne Sean Cole e la 21enne Khadeijah Moore, sono stati ora condannati all'ergastolo per violenza sessuale su minore. I fatti contestati risalgono a due anni fa quando il ragazzino, che vive con sua madre in Georgia, si era recato a casa del padre, a Huntsville, nello stato dell'Alabama, per trascorrere con lui i giorni della festa del ringraziamento.

Qui il ragazzino aveva fatto conoscenza con altri coetanei e in particolare con un bambino del posto con cui amava giocare. Il genitore però un giorno li ha trovati in atteggiamenti che lui ha equivocato come omosessuali e qui per l'11enne è scatta la rappresaglia. Convinto che il figlio fosse gay, dopo averlo insultato e picchiato, il genitore, apertamente omofobo, lo ha costretto addirittura ad avere dei rapporti sessuali con la sua compagna che si è prestata all'assurdo gesto. Per il 29enne era un modo per educare il ragazzino e a suo modo riportarlo sulla retta via. Tornato a casa dalla madre, il ragazzino ha iniziato a comportarsi in maniera strana facendo molte domande sul sesso. La donna quindi si è insospettita e ha chiesto spiegazioni, ottenendo così la confessione di quanto accaduto da parte dell'11enne. La donna ha subito denunciato l'ex marito e la nuova compagna che sono stati così arrestati