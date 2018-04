Un donna di 88 anni è morta dopo essere stata lasciata seduta una sedia per un anno da sua figlia. Linda Farr, 68 anni, è stata condannata a 20 mesi dalla Corte di Stafford, dopo aver ammesso il grave omicidio colposo dell’anziana madre. La pena è stata però sospeso Doreen Shufflebotham è deceduta nel 6 settembre 2016. Le sue condizioni di salute al momento del decesso erano minate da tutta una serie di patologie e problemi fisici. La pensionata aveva il femore fratturato, un'embolia polmonare, sepsi, trombosi venosa profonda e meningite batterica acuta.

I vicini hanno raccontato di non sapere nemmeno che una seconda persona vivesse nella proprietà di Stoke-on-Trent. "Sapevo che sua madre vivesse lì, ma solo con il passaparola” ha detto un’altra vicina, che vive a pochi metri di distanza dalla Farr. “L'ho vista circa quattro o cinque volte e le ho parlato in un paio di occasioni. Mi ha detto che cercava un posto più piccolo perché le serviva solo una camera da letto, io ero l'unica persona che le avesse mai parlato” ricorda.

Dopo la morte di Doreen Shufflebotham, nella casa c’è stata un'infestazione di mosche. "Quando la polizia mi ha chiesto di testimoniare, ho visto che mosche e moscerini uscivano a fiotte dalla casa. Sono entranti anche nel mio ingresso. Queste cose non accadono a meno che non ci sia un cadavere” spiega la donna. “Non devi essere uno scienziato per capire che era morta da un po'". Anche i residenti locali hanno reagito con sdegno sui social network alla sospensione della pena nei confronti della 68enne: "C'è qualche giustizia in questo mondo? Ha ucciso sua madre e se la cava in maniera assolutamente spaventosa! Io farei qualsiasi cosa per riavere mia madre” ha scritto Jodie Bagnall, di Stoke-on-Trent.