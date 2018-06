Abbandonata a se stessa tra la spazzatura e i suoi stessi escrementi, denutrita e sporca. Così, secondo la polizia era costretta a vivere la piccola Brianna Gussert, una ragazzina britannica di 13enne affetta da una grave disabilità e morta nelle settimane scorse a seguito di una grave sepsi di cui sarebbe stata vittima proprio nella casa di Appleton dove viveva. Per la sua morte gli inquirenti hanno arrestato la madre Nicole, ora accusata di abbandono di minore con conseguente morte. Come raccontano i giornali locali, quando gli agenti si sono presentati a casa dopo una chiamata al numero di soccorso che segnalava una emergenza sanitaria, hanno trovato la ragazzina in uno stato pietoso. La 13enne era ricoperta di escrementi che uscivano dal suo pannolino.

Era però l'intero ambiente ad essere malsano, gli inquirenti hanno detto che la casa puzzava di cibo in decomposizione e di escrementi umani oltre ad essere piena di mosche e altri insetti. Interpellata dagli agenti, la madre non ha saputo dire da quanto tempo non le cambiava il pannolino che pesava ormai oltre mezzo chilo. "Non era in grado di camminare da sola. Non era in grado di parlare. Non era in grado di prendersi cura di se stessa per niente ma la madre si è disinteressata di lei" ha accusato il Procuratore. La donna aveva anche fatto domanda per l'educazione domestica di Brianna e ha ammesso di averlo fatto perché non poteva essere disturbata a preparare la figlia al mattino per portarla in un centro. Se condannata la donna rischia fino a 60 anni di carcere, una pena che, secondo il padre della bimba, sarebbe comunque poco severa.