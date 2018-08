La vacanza di un gruppo di cinque amici di nazionalità francese è finita i tragedia. Due di loro, di cui non è ancora stata resa nota l'identità ma sui 30 anni di età, sono morti in un incidente stradale verificatosi all'alba di questa mattina, venerdì 31 agosto, sulla strada che collega Cugnana e Portisco, tra Porto Rotondo e Porto Cervo, in Costa Smeralda. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, le due vittime avevano trascorso la notte in una discoteca della zona e avevano preso un taxi per tornare a casa. Nel tragitto uno dei due si è sentito male, entrambi hanno chiesto di scendere dalla vettura e hanno cominciato a discutere sul ciglio della carreggiata, quando sono stati travolti da un suv di passaggio, una Fiat Freemont. Uno dei due giovani è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non ce l'ha fatta a causa delle gravi lesioni riportate.

L'uomo alla guida della Fiat si è immediatamente fermato per prestare aiuto ed è stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che sono ancora al lavoro per eseguire i rilievi dell'incidente e interrogare i testimoni per ricostruire la dinamica della tragedia.