Il compagno stava preparando la cena nella stanza accanto quando lei ha assunto in camera un mix letale di cocaina e farmaci che hanno fatto mancare ossigeno al suo cervello per più di 40 minuti e portandola alla morte. È la tragica vicenda di una giovane studentessa britannica di 24 anni, Lucy White, la cui famiglia affranta ora ha deciso di condivide le sue strazianti foto in un letto d'ospedale attaccata a tubi e fili per mettere in guardia gli altri sui pericoli delle droghe e nella speranza che altri giovani capiscono il pericolo a cui vanno incontro. Come ha raccontato ai giornali locali la sorella Stacey, 28 anni, era la notte del 3 maggio scorso quando una terribile telefonata la averti che la sorella era stata portata in ospedale.

È stata lei a voler condividere sui social le strazianti foto della sorella agonizzante. Il suo post sui social media in cui racconta di come la sorella, che in precedenza si era offerta volontaria per le associazioni di beneficenza, era morta e aveva donato i suoi organi, è diventato virale in poco tempo ottenendo più di 200mila like e condivisioni. "Sorrideva sempre, era terrorizzata di finire nei guai, non beveva nemmeno così tanto. Aiutava sempre tutti ed era semplicemente felice finché, ovviamente, non l'ha fatto" ha scritto la 28enne . Lucy, che studiava all'università dell'Inghilterra occidentale, non vedeva l'ora di laurearsi in estate e si era anche offerta volontaria per aiutare a recuperare i tossicodipendenti. Dopo alcun amicizie sbagliate nel gennaio scorso, però, ha intrapreso una strada da cui non è più riuscita a uscire. È crollata nella sua casa mentre il compagno le stava preparando una torta nella stanza accanto. Nonostante sia stata portata di corsa all'ospedale di Bristol, Lucy è morta tragicamente quattro giorni dopo.