Giornata di Natale finita in tragedia per una famiglia calabrese di Rossano, in provincia di Cosenza. Al termine di una furibonda lite scoppiata in casa tra padre e figlio, infatti, il più giovane ha ucciso il genitore sparandogli con un fucile da distanza ravvicinata. Il dramma familiare si è consumato in un palazzo del centro storico della cittadina cosentina dove la vittima abitava. Il 64enne, impiegato nel Tribunale di Castrovillari, è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco sparati dal figlio con un fucile da caccia regolarmente detenuto.

Il figlio della vittima, un 35enne, è stato bloccato poco dopo dagli agenti della polizia intervenuti sul posto e sottoposto a fermo. La notizia ha cerato incredulità e sconcerto tra parenti, amici e abitanti del quartiere, dove la famiglia è molto conosciuta e definita "assolutamente normale". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite tra padre e figlio che ha portato poi al delitto sarebbe avvenuta per futili motivi. Sulla dinamica esatta dell'accaduto stano cercando ora di fare chiarezza gli inquirenti della polizia di stato. In particolare gli investigatori stanno cercando di capire se alla base dell'atto criminale compiuto dal figlio ci fossero dissidi covati da tempo e sfociati nella tragedia.