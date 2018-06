Un agente di polizia di una quarantina d'anni si è tolto la vita sparandosi mentre era in caserma, in via Popilia, a Cosenza. Non è ancora stata chiarita la dinamica della tragedia, ma sarebbe stata esclusa la causa accidentale, ovvero quella di un colpo partito per errore. Stando ai primi elementi raccolti dai colleghi dell'uomo infatti, si sarebbe trattato di un suicidio. L’agente della Polstrada, originario di Crotone, è stato in un primo momento ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cosenza.

Sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico è deceduto all’Annunziata. Il poliziotto si sarebbe sparato con la pistola d’ordinanza un colpo al torace in direzione del cuore. Sconcerto e dolore tra i colleghi che lavoravano insieme a lui e dall’intera Questura di Cosenza, che sta mantenendo il massimo riserbo sulla tragedia, in attesa di apprendere quali potrebbero essere state le motivazioni che hanno spinto l'agente a farla finita.