Un uomo ha aperto il fuoco nel pomeriggio sui passanti a Bastia, in Corsica, poi si è barricato nell'edificio in cui vive. A darne notizia è BFM TV. A quanto si apprende, è in corso in questi minuti un'operazione di polizia. Secondo quanto si legge sui quotidiani francesi, il bilancio provvisorio sarebbe di almeno un morto e sei feriti. Tra i feriti ci sarebbe anche un poliziotto. L'uomo che ha aperto il fuoco sui passanti per poi chiudersi in casa avrebbe circa settanta anni e sarebbe noto per alcuni problemi di vicinato. Avrebbe già dei precedenti alle spalle. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Montesoro intorno alle 16 di mercoledì pomeriggio. Ignoti per il momento i motivi che avrebbero spinto l'uomo ad aprire il fuoco in strada, ma sembrerebbe escluso il terrorismo.

L'invito ai residenti di non recarsi nel quartiere – Unità speciali della polizia e della gendarmeria sono state dispiegate intorno al palazzo per tentare di catturare l'aggressore. La prefettura ha invitato gli abitanti di Bastia a evitare di andare nel quartiere.