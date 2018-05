Avevano ricevuto la lieta notizia che la loro nipotina era appena nata e avevano deciso così di mettersi in macchina per raggiungere l'ospedale ma un tragico destino ha voluto che i due nonni non arrivassero mai a destinazione e che il loro viaggio si fermasse per sempre lungo la strada. I due coniugi toscani Aldo Belluomini, 66 anni, e Gabriella Massei di 64 anni, sono morti mercoledì pomeriggio sulla provinciale Lodovica in provincia di Lucca. Fatale un terribile incidente stradale poco dopo le 14.30 nel tratto fra il centro di Borgo a Mozzano e la frazione di Pian della Rocca quando l'auto sulla quale viaggiavano, una Panda rossa, si è schiantata contro un furgone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Panda a un certo punto, per cause tutte da accertare, ha sbandato, urtando contro un primo veicolo – un'auto – ai cui occupanti però non ha causato alcun danno. Il conducente però ha perso il controllo della vettura e per effetto dello sbandamento si è scontrato frontalmente contro il furgone. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai due coniugi di Gello di Pescaglia. Quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul posto, per loro non c'era più nulla da fare. Ad avvisare i parenti che attendevano i nonni all'ospedale di Barga è stato un assistente della polizia locale dell'Unione dei Comuni parente delle vittime, tra i primi ad arrivare sul posto e a fare la terribile scoperta. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca in codice rosso invece il conducente del furgone, un 46enne. L'uomo ha riportato diversi traumi e costole fratturate ma, dopo gli accertamenti clinici, i medici hanno decretato che non è in pericolo di vita.