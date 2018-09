A volte si sa che a volte la paura ingigantisce le cose facendole vedere più grandi di quel che sono ma quanto capitato in un appartamento di Kulim, una città della Malaysia situata nello Stato di Kedah, ha dell'incredibile. Una donna del posto ha chiamato i servizi di emergenza chiedendo immediatamente aiuto per la presenza in casa sua di quello che aveva definito come "un enorme rettile". Peccato che quando la squadra di pompieri è accorsa sul posto, salendo al secondo piano del palazzo, si è imbattuta in realtà in una piccolissima lucertola lunga poco più di un dito.

A raccontare il singolare episodio, non senza ironia, sono gli uomini del locale dipartimento dei vigili del fuoco attraverso i loro canali social. "Dopo essere arrivati alla sede del chiamante e informati che c'era un grande rettile nella stanza accanto, un membro della squadra si affrettato ad entrare catturando l'animale, una lucertola che era grande come un suo dito. Subito dopo la quadra è immediatamente tornata alla stazione pronta alla prossima chiamata" hanno scritto i pompieri.