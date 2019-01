Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì nel Reggiano. Una ragazzina di 14 anni è rimasta ferita gravemente dopo essere stata travolta da un pulmino adibito al trasporto dei disabili guidato da una suora. L'episodio tra via Modena e via Gaiti, nella zona industriale di Correggio. Lo schianto intorno alle 16 quando il mezzo ha colpito in pieno la ragazzina che era in sella alla sua bicicletta, scaraventandola sull'asfalto. L‘adolescente ha impattato in maniera violenta contro il parabrezza del pulmino dal lato del guidatore quasi sfondandolo prima di finire sull'asfalto. La bicicletta invece è stata sbalzata a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto e i pezzi sono finiti disseminati lungo la strada.

Dopo l'allarme lanciato dalla stessa suora al volante del mezzo, una 30enne, sul posto sono giunti in poco tempo i soccorsi medici che hanno preso in carico la 14enne. Vista la gravita delle ferite dell'adolescente, oltre ad ambulanza e automedica, sul posto è stato fatto atterrare anche l’elicottero decollato da Parma. Le condizioni della ragazzina infatti sono apparse subito molto gravi ed è stara immediatamente trasportata all'ospedale Maggiore di Parma dove ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

Illesa invece la suora che era l'unica presente nel furgone. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dagli agenti della Polizia municipale unione pianura reggiana accorsi sul posto, sia la bici che il furgone stavano viaggiando nella stessa direzione al momento dell'impatto. Per questo la prima ipotesi è che uno dei due, per motivi da accertare, abbia sbandato rendendo inevitabile l'impatto.