Formalmente sono ancora in guerra visto che esiste solo un trattato di cessate il fuoco ma alle prossime olimpiadi invernali, che si terranno a Pyeongchang, gli atleti delle due Coree sfileranno insieme sotto un'unica bandiera: quella della riunificazione della Penisola. È uno degli accordi raggiunti oggi nell'incontro che si è svolto a Panmunjom al confine segnato dal trentottesimo parallelo, tra le delegazioni dei due Paesi. Lo rende noto una comunicato congiunto rilasciato dopo l'incontro al vertice in cui viene confermato anche il via libera anche alla squadra unica della Corea nel torneo di hockey femminile.

Un risultato storico anche se non è la prima volta che gli atleti portano insieme la bandiera della riunificazione che rappresenta il Paese geograficamente. Le prossime Olimpiadi invernali infatti si terranno proprio in Corea del Sud a partire dal 9 febbraio. Il regime di Pyongyang quindi ha concesso ai propri atleti di varcare il confine con Seul, una operazione che avverrà via terra attraverso il maggiore passaggio usato in passato, nell'area industriale di Kaesong, chiuso dal febbraio 2016.

Dopo l'accordo tra i due Paesi, ora dovrà arrivare il via libero del Comitato olimpico internazionale che però al momento non sembra aver alcuna opposizione. La questione sarà oggetto di discussione sabato prossimo alla riunione del Cio in programma a Losanna proprio in vista dei giochi Olimpici a cui parteciperà anche il comitato organizzatore di Pyeongchang 2018. In particolare bisognerà decidere le modalità di partecipazione degli atleti e dei funzionari nordcoreani visto che i termini per l'iscrizione sono già scaduti, ma si parlerà anche del protocollo previsto per l'inaugurazione in merito a inno, bandiera, cerimoniale e divise.