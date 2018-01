41 vittime accertate e 70 feriti. Un bilancio tragico- e peraltro ancora provvisorio – quello dell’incendio che ha devastato l’ospedale Sejong Hospital a Miryang, nella provincia meridionale di South Gyeongsang in Corea del Sud. Numeri drammatici forniti dai Vigili del fuoco e riportati dall'agenzia Yonhap in merito ad una tragedia sulla quale si sta cercando di far luce: al momento si sa che l'incendio è divampato alle 7.30 del mattino ora locale (le 23.30 in Italia) e che, in brevissimo tempo si è propagato nei vari reparti del nosocomio, costringendo il personale all’evacuazione immediato dell’edificio a sei piani dove che ospita anche una casa di cura per anziani. Sarebbero una novantina circa i pazienti riusciti a mettersi in salvo o recuperati dai pompieri, impegnati per quasi due ore nello spegnimento del fuoco.

Le autorità ritengono che al momento in cui le fiamme hanno cominciato a diffondersi, all’interno della struttura si trovassero circa 200 pazienti. In poco tempo l’edificio è stato completamente inghiottito dalle fiamme, sviluppando un denso fumo nero insinuatosi rapidamente tra le corsie. Diversi pazienti hanno riportato intossicazioni e alcuni sono deceduti durante il trasferimento in altre strutture. Come detto, sulle cause del rogo si sta provando a far luce in queste ore: pare che le fiamme abbiano cominciato a propagarsi dal pronto soccorso dell'ospedale e che la maggior parte dei pazienti si trovasse nella casa di cura, l'edificio più grande dell'intero complesso sanitario.

Per la Corea del Sud si tratta del secondo grave incendio in un mese dopo che 29 persone rimasero uccise in quello di una palestra a Jecheon. Il Paese asiatico ospiterà le Olimpiadi invernali dal 9 al 25 febbraio.