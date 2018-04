Almeno trentasei persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto la notte scorsa in Corea del Nord, nella provincia di North Hwanghae. Tra le vittime, secondo quanto reso noto dalle autorità cinesi, ci sono trentadue cittadini cinesi e quattro nordcoreani. Ci sarebbero anche diversi feriti – almeno due cinesi sarebbero in gravi condizioni – ma al momento non sono stati forniti altri dettagli sulla vicenda. Il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang ha detto che le cause della tragedia non sono state ancora chiarite. Precedentemente il Ministero degli Esteri di Pechino in una nota aveva fatto riferimento a quanto accaduto parlando genericamente di “molte vittime”. Sempre secondo il Ministero, membri dell’ambasciata cinese in Corea del Nord sono accorsi sul luogo dell’incidente, e sono stati raggiunti da funzionari del ministero degli Esteri di Pyongyang. La provincia nordcoreana di Hwanghae, subito a nord del confine tra le due Coree, ha come capoluogo Kaesong, antica capitale della dinastia coreana Koryo (918-1392) e meta di numerosi turisti cinesi ogni anno.

Le prime immagini dell’incidente trasmesse in tv – Dopo l'incidente il canale in lingua inglese dell'emittente televisiva statale China Central Television su Twitter aveva scritto di un autobus caduto da un ponte, con a bordo più di trenta persone, ma successivamente aveva cancellato il messaggio. Poi la CCTV ha trasmesso le immagini di un autobus capovolto nella notte sotto una leggera pioggia, circondato dai mezzi dei soccorritori, e di alcune persone medicate in ospedale, ma non ha precisato la fonte delle immagini.