E' stato probabilmente il matrimonio più breve della storia quello che ha visto prima sposarsi poi avviare le pratiche per il divorzio una coppia del Kuwait. I due si sono giurati amore eterno davanti a un giudice, ma tre minuti dopo l'idillio si è rotto. Uscendo dal palazzo dove si erano sposati, la moglie è inciampata nell'abito nuziale e suo marito si è lasciato sfuggire un commento al vetriolo: "Stupida", le ha detto, probabilmente illudendosi che non avrebbe avuto nessuna conseguenza.

Dopo aver sentito quella parola la donna non ci ha pensato su neppure un istante di più: è tornata indietro ed è andata a cercare il giudice per chiedergli di avviare subito il divorzio. Lui ha tentato di fare da paciere, ma lei non ha voluto sentire ragioni. "Se mi ha offeso dopo tre minuti di matrimonio, cosa farà in futuro?". E così la donna non ha accettato scuse né spiegazioni ed è andata dritta per la sua strada. "L'unione di una coppia – avrebbe detto al giudice – si fonda su degli equilibri che possono crollare improvvisamente, e così è stato".