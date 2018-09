Un morto e 37 feriti. E' questo il tragico bilancio di un incidente verificatosi in Madagascar prima della sfida tra la nazionale di calcio di casa e il Senegal, match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019. Alcune ore prima del fischio di inizio del match, le 11 del mattino di oggi, domenica 9 settembre, ora locale, le 13 in Italia, lo stadio municipale di Mahamasina di Antananarivo traboccava già di tifosi e all'esterno si è generata una grossa calca nella quale sono rimaste schiacciate diverse persone nel momento in cui c'è stata una fuga di massa.

"Nostro zio è andato a vedere la partita, è uscito di casa verso le 8 del mattino – è stata la testimonianza di Henintsoa Mialy Harizafy, 30 anni, all'agenzia AFP (Agence France-Presse) -. Abbiamo sentito che è stato ricoverato qui dopo essere stato calpestato dalla calca. Non capisco come potesse esserci solo un cancello aperto per una partita così importante e con così tanta gente".

Il bilancio è solamente provvisorio e si temono altre vittime. La partita tra le due nazionali, che fanno parte del gruppo A per le qualificazioni alla competizione continentale, è stata poi normalmente giocata davanti a 20mila spettatori. In campo dal primo minuto anche tre giocatori del campionato italiano, tutti militanti nel Senegal: Gomis della Spal, Koulibaly del Napoli e Keita Balde dell'Inter, che per altro è andato anche a segno nel secondo tempo. Il risultato finale è di 2 a 2.