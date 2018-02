Per poter intascare tranquillamente dei soldi senza far nulla, hanno finto che il loro figlio adolescente fosse malato terminale di cancro ma sono arrivati addirittura a convincere lo stesso 13enne che effettivamente stava per morire così da rendere l'intera messa in scena ancora più plausibile. È l'assurdo gesto di una coppia di genitori statunitensi composta dal 47enne Robert Long e dalla 34enne Ginny, scoperti e arrestati dalla polizia locale e ora accusati di abusi su minore oltre che di diversi casi di frode a seguito dello stratagemma.

Seconda l'accusa, la coppia, residente nello stato della Florida, aveva convinto il loro figlio che non aveva ancora molto da vivere a causa di un cancro al cervello, traumatizzando senza motivo il ragazzino solo per poter mantenere in piedi la storia che aveva creato a tavolino e che portava avanti attraverso post su Facebook e pagine di raccolta fondi online. Del resto la storia commovente del giovane con poche speranze aveva fatto breccia in molti utenti e c'era chi addirittura aveva offerto loro ben mille dollari.

La trovata sembra funzionare così bene che i due genitori avevano fatto stampare anche delle magliette che si apprestavano a vendere prima di essere arrestati. "È stato un miracolo che il ragazzo sia sopravvissuto al Natale e l'unica persona che sa quando dovrà andare via è Dio" scriveva la donna durante le feste di capodanno a proposito delle condizioni del figlio. A smascherarli una segnalazione della scuola del 13enne che si era accorta che il ragazzo stava bene rispetto a quanto raccontavano. Il 13enne ha spiegato che la madre sei mesi prima gli aveva detto che stava morendo per sette tumori al cervello.