Momenti di paura nelle scorse ore lungo la E45, in Umbria: un'anziana donna alla guida di un'auto infatti ha imboccato la strada a scorrimento veloce contromano, creando una situazione pericolosissima e finendo per causare un incidente con altre due vetture provenienti dal giusto senso di marcia. Nonostante lo schianto frontale, fortunatamente sembra che le vetture abbiano frenato in tempo e ci sono stati solo feriti in modo lieve. Mentre sul posto accorrevano le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine, però, la donna, spaventata, è scesa dalla vettura, ha abbandonato l'auto e quindi si è allontanata a piedi lungo il bordo della strada, infine ha chiesto un passaggio a un'automobilista e si è fatta accompagnare a casa.

Protagonista della storia una donna di 98 anni, rintracciata poco dopo dai carabinieri, grazie al numero di targa, proprio nella sua abitazione dove si era rifugiata. L'anziana, rimasta anche lei leggermente ferita, è stata accompagnata dell’ospedale di Pantalla così come gli altri due feriti, poi per lei è scattata la denuncia. L'incidente stradale martedì mattina lungo la carreggiata in direzione Ravenna tra gli svincoli di Todi/Orvieto e Fratta Todina della E45, in provincia di Perugia. L'episodio ha causato notevoli disagi al traffico e solo dopo la rimozione dei veicoli, alcune ore dopo, la carreggiata è stata riaperta al transito.