Dopo aver superato una serie di test nel gennaio scorso, le autorità gli avevano regolarmente rinnovato la patente di guida alla veneranda età di 99 anni, ma pochi giorni dopo lui si è messo al volante del suo camper e ha imboccato per errore l'autostrada contromano di sera e con i fari spenti, schiantandosi inevitabilmente contro un'auto che procedeva nel giusto senso di marcia, finendo per uccidere le due ragazze a bordo, due adolescenti di 18 e 17 anni. Il terribile incidente nei pressi di Fort Pierce, nello stato della Florida dove l'anziano automobilista Walter Roney si era appena messo alla guida per sostituire la moglie 75enne dopo una sosta nell'area di servizio.

Le vittime della tragedia sono la 18enne Santia Feketa e la 17enne Britney Poindexter, entrambe di Fort Pierce, uccise sul colpo nello schianto frontale mentre erano dirette a una pista di pattinaggio della zona. Nel terribile schianto sono rimasti gravemente feriti anche lo stesso 99enne e la moglie Carolyn Elizabeth-Evans Bruns, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale dove rimangono ricoverati. Il portavoce della Florida Highway Patrol, il tenente Al Feola, ha detto che i funzionari non sono ancora stati in grado di interrogare la coppia più anziana a causa delle loro condizioni mediche. Dall'esame dei documenti però è emerso che l'uomo aveva chiesto il rinnovo della patente a settembre e solo dopo un serie di test orali e pratici e una visita medica, gli era stato dato l'ok all'inizio di gennaio.