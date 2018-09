Durante i suoi soliti controlli di routine prima di iniziare il turno di lavoro sull'autobus spesso gli era capitato di imbattersi in oggetti smarriti di varia natura e dal valore più disparato ma quando la scorsa mattina è salito a bordo del mezzo la sorpresa anche per lui è stata davvero grande. Tutto si sarebbe aspettato di trovare sui sedili dell'autobus tranne che una borsa con all'interno ben 15mila euro in contanti. È quanto capitato lunedì scorso ad un autista di autobus di linea francese nel diciottesimo arrondissement di Parigi. L'uomo stava controllando il mezzo intorno alle 7 di mattina prima di iniziare il suo turno al volante quando ha notato su uno dei sedili la borsa che qualcuno aveva dimenticato.

Quando l'ha aperta per vedere se conteneva documenti utili a risalire al proprietario, l'uomo si è imbattuto in un cospicuo mazzetto di banconote dal valore complessivo di 15.720 euro. Senza pensarci su due volte, però, l'autista ha subito informato i suoi superiori prima di consegnare la borsa e il denaro alla polizia, insieme al passaporto e un cavo USB presenti nella stessa sacca. Un comportamento definito esemplare ed elogiato pubblicamente sui canali socia dalla società di trasporto per cui lavora. Sul caso la polizia ha aperto un'indagine e sequestrato tutto il materiale.